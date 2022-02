Sneijder: 'Questa Inter ricorda la mia. E vi spiego come si ferma Salah...' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra ...

Sneijder: 'Questa Inter ricorda la mia. E vi spiego come si ferma Salah...'

Ultime Notizie dalla rete : Sneijder Questa Sneijder: 'Questa Inter ricorda la mia. E vi spiego come si ferma Salah...' "Ho parlato coi miei amici interisti, sento troppo pessimismo in giro. Facciamo così, ve lo dico io: l'Inter è forte, tutto è possibile, anche eliminare il Liverpool". Wesley Sneijder mette in discesa l'intervista come in campo serviva assist agli attaccanti. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, ...

Notti da Champions: le partite in cui l'Inter ha impressionato il mondo Alla mezz'ora Sneijder trova il gol del pareggio e le due squadre vanno a riposo sul risultato di 1 ... I tifosi ricordano questa partita definendola 'La sconfitta più bella'. Un'altra partita pazza è ...

Sneijder: "Questa Inter ricorda la mia. E vi spiego come si ferma Salah..." La Gazzetta dello Sport PRIMA PAGINA Gazzetta: "Notte stellata" Inzaghi prepara la coppia Dzeko-Lautaro contro i top player di Klopp: "Ho fiducia". E Wesley Sneijder carica i campioni d'Italia: "Questa squadra ricorda la mia. Bravo Inzaghi, puoi fare la storia".

Sneijder consacra Dzeko: "E' come Ibrahimovic" Era il 13 marzo 2012 e in campo c'era anche Wesley Sneijder, uno degli eroi del Triplete interista ... Il Liverpool ha un organico più collaudato, più abituato a questo tipo di partite. Inzaghi sta ...

