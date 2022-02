Serena Williams si unisce al consiglio amministrativo di Sorare | il nuovo gioco di fantacalcio basato sulla blockchain

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il mondo dello sport sta subendo un grosso scossone da quando gli NFT sono entrati di scena. Gli NFT nello sport hanno il potenziale per attirare una grossa comunità nel mondo del Web 3.0, sostiene, star del tennis e venture capitalist, che ha annunciato giovedì che sarebbe entrata a far parte deldi, un nuovissimodiche sfrutta la tecnologia dellae dove ogni calciatore è un NFT.è stato lanciato nel 2018 eil mondo degli NFT con gli sport fantasy. La sua offerta principale è undiin cui i giocatori acquistano, vendono, scambiano e gestiscono una squadra virtuale con carte giocatore digitali. Il ...

