San Carlo all'Arena, investe carabiniere per sfuggire a un controllo: 49enne in manette (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo aver prima mostrato l'intenzione di fermarsi al controllo nel quartiere San Carlo all'Arena, a Napoli, l'uomo ha atteso che i militari scendessero dall'auto di servizio e poi ha accelerato. I carabinieri della stazione di Capodimonte hanno arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale Vincenzo Salvato, 49enne del posto già noto alle forze dell'ordine.

