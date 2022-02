Ricerca | Draghi | “Da Pnrr oltre 30 mld | puntare su giovani e donne”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Ladeve essere al centro della crescita dell’Italia. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza () investiamo30 miliardi in istruzione e”. Così il premier Mario, intervenendo ai Laboratori nazionali del Gran Sasso, dove oggi si è recato in visita. “Finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alladi base e applicata. A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale di circa 4,5 miliardi di euro. Finanzieranno cinque Centri nazionali, gli Ecosistemi dell’Innovazione territoriali e le Infrastrutture die di Innovazione. Il nostro obiettivo è favorire il progresso scientifico ...

...dei Laboratori del Gran Sasso - prova della lungimiranza degli investimenti in centri die ... Così il Presidente del Consiglio Mario, in visita ai laboratori del Gran Sasso. Palazzo ChigiCon il Pnrr, ha ricordato, "finanziamo fino a 30 progetti per infrastrutture innovative di rilevanza europea. Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alladi base e ...Assergi (L'Aquila), 16 feb. (askanews) - Mario Draghi approfitta della visita al Laboratori nazionali del Gran Sasso per ribadire l'importanza della ricerca e condannare le "pulsioni ...Nei prossimi 4 anni, destiniamo 6,9 miliardi di euro alla ricerca di base e applicata", ha sottolineato Draghi. "A dicembre abbiamo pubblicato bandi, che si sono chiusi questa settimana, per un totale ...