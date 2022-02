Ponte Genova: chiesto il rinvio a giudizio per Castellucci e altri 58 imputati (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo 11 udienze i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno hanno chiesto il rinvio a giudizio per l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni Castellucci e altri 58 imputati, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Dopo 11 udienze i pubblici ministeri Massimo Terrile e Walter Cotugno hannoilper l'ex amministratore delegato di Aspi e Atlantide Giovanni58, ...

