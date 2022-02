Pechino 2022, Sala dopo la prima manche: “Ci provo, 45 centesimi sono nulla” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Era già un po’ di giorni che andavo forte, la pista era un po’ segnata però guardando altri tipo Braathen ho capito che non avrei potuto spingere ovunque. Bisognava sciare solidi e creare velocità dove si riusciva, perché lo sci sbatteva molto e se avessi perso la punta mi avrebbe portato al rimbalzo e quindi all’errore. Quarantacinque centesimi sono nulla, nella seconda manche andrò a tutta. Può succedere di tutto“. Vuole giocarsela fino in fondo Tommaso Sala, ottavo e in corsa per il podio dopo la prima manche dello slalom speciale maschile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. SEGUI IL LIVE DELLA SECONDA manche COME VEDERE LA SECONDA manche IN ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 febbraio 2022) “Era già un po’ di giorni che andavo forte, la pista era un po’ segnata però guardando altri tipo Braathen ho capito che non avrei potuto spingere ovunque. Bisognava sciare solidi e creare velocità dove si riusciva, perché lo sci sbatteva molto e se avessi perso la punta mi avrebbe portato al rimbalzo e quindi all’errore. Quarantacinque, nella secondaandrò a tutta. Può succedere di tutto“. Vuole giocarsela fino in fondo Tommaso, ottavo e in corsa per il podioladello slalom speciale maschile di sci alpino alle Olimpiadi invernali di. SEGUI IL LIVE DELLA SECONDACOME VEDERE LA SECONDAIN ...

