Parma-Ternana | probabili formazioni e in tv

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sabato 19 febbraio 2022 alle ore 14.00, presso lo stadio Ennio Tardini, si disputerà il matchvalido per la 24esima giornata di Serie B. Entrambe vivono una situazione molto delicata, essendo appaiate al 13 posto in classifica ad una manciata di punti sopra la zona playout. Nell’ultimo turno sia ducali che gli umbri hanno perso malamente contro Cremonese e Monza. Urge risollevarsi alla svelta.: come scenderanno in campo le due squadre? Iachini proporrà un 3-4-1-2: Buffon in porta, linea difensiva con Osorio, Danilo e Cobbaut. A centrocampo, Bernabe, Juric, Rispoli e Vasquez. In avanti, Man trequartista alle spalle del duo Bonny-Simy. Dall’altra parte Lucarelli risponderà con il 4-3-2-1: Iannarelli in porta, Capuano, Sorensen, Defendi e Celli in difesa. A centrocampo, Koutospias, ...