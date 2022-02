Onoranze funebri Lupinacci: da oltre due secoli discrezione e professionalità nella cura dei defunti (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Punto di riferimento per il territorio cosentino, ma non solo, l'agenzia gestita dalla famiglia Lanzillotta offre servizi funebri completi e realizza lapidi e monumenti in marmo. Cosenza, 16 febbraio 2022. Una tradizione di oltre due secoli, tramandata di generazione in generazione, nella cura e attenzione verso i defunti. Le Onoranze funebri Lupinacci, nel centro di Cosenza, sono state nel tempo punto di riferimento dei nobili della città e ora lo sono per tutti coloro che si trovano ad affrontare un lutto. “I documenti più datati che abbiamo trovato – spiegano Luca e Salvatore Lanzillotta che gestiscono l'impresa insieme al padre Mario – risalgono a fine ‘800 ma negli anni precedenti non si usava mettere per scritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) - Punto di riferimento per il territorio cosentino, ma non solo, l'agenzia gestita dalla famiglia Lanzillotta offre servizicompleti e realizza lapidi e monumenti in marmo. Cosenza, 16 febbraio 2022. Una tradizione didue, tramandata di generazione in generazione,e attenzione verso i. Le, nel centro di Cosenza, sono state nel tempo punto di riferimento dei nobili della città e ora lo sono per tutti coloro che si trovano ad affrontare un lutto. “I documenti più datati che abbiamo trovato – spiegano Luca e Salvatore Lanzillotta che gestiscono l'impresa insieme al padre Mario – risalgono a fine ‘800 ma negli anni precedenti non si usava mettere per scritto ...

