Mosca annuncia: "Terminate le esercitazioni militari al confine con l'Ucraina". Biden insiste: "Faremo verifiche" (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovi segnali di disgelo nella tensione che si è creata al confine tra Ucraina e Russia. Nel giorno in cui l'intelligence Usa aveva pronosticato l'inizio delle ostilità da parte di Mosca e che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Nuovi segnali di disgelo nella tensione che si è creata altrae Russia. Nel giorno in cui l'intelligence Usa aveva pronosticato l'inizio delle ostilità da parte die che il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea #ANSA - messveneto : Ucraina, Stoltenberg: “Nessun segnale di ritiro delle truppe russe”: Il segretario generale della Nato: «La Russia… - Ailand1992 : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea #ANSA - tusciaweb : Crisi in Ucraina, Mosca annuncia lo stop delle esercitazioni militari in Crimea Cronaca - Svolta nella crisi in… - NonUnodiMeno : RT @Agenzia_Ansa: Ucraina, Mosca annuncia la fine delle esercitazioni in Crimea #ANSA -