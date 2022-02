Green pass, cresce il fronte per anticipare l’abolizione al 31 marzo (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Lega chiede che la carta verde venga eliminata una volta cessato lo stato di emergenza. E anche nel M5S cresce il fronte di chi vuole lo stop al Green pass, soprattutto per l'accesso ai posti di lavoro Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) La Lega chiede che la carta verde venga eliminata una volta cessato lo stato di emergenza. E anche nel M5Sildi chi vuole lo stop al, soprattutto per l'accesso ai posti di lavoro

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - SimoneAlliva : Sul Corriere c'è Susanna Tamaro che si rivolge a Draghi perché non ha potuto comprare i francobolli durante la sua… - SStef_III : RT @linuxiano2022: Susanna Tamaro scrive a Draghi: «Basta col Green Pass si sfiora il ridicolo» - DanyEffe83 : RT @itsmeback_: Da domani la Svizzera dice addio a green pass, mascherine e tutte le restrizioni. Noi attendiamo il miracolo italiano! -