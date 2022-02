Extinction Rebellion, dottorandi contro la sede dell’assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Azione di Extinction Rebellion questa mattina davanti agli uffici dell’assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli uffici di Via Principe Amedeo una copia dell’ultimo report delle Nazioni Unite sulla crisi climatica indirizzata all’assessore all’Ambiente Matteo Marnati, tre dottorandi di ricerca del Politecnico e dell’Università degli Studi lo hanno incollato alle vetrate della sede. Indossato un camice bianco, si sono seduti a terra con un cartello in mano con la frase ‘Ogni film di fantascienza comincia con il governo che non ascolta gli scienziati’. L'articolo proviene da Nuova Società. Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Azione diquesta mattina davanti agli ufficiPiemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli uffici di Via Principe Amedeo una copia dell’ultimo report delle Nazioni Unite sulla crisi climatica indirizzata all’assessoreMatteo Marnati, tredi ricerca del Politecnico e dell’Università degli Studi lo hanno incollato alle vetrate. Indossato un camice bianco, si sono seduti a terra con un cartello in mano con la frase ‘Ogni film di fantascienza comincia con il governo che non ascolta gli scienziati’. L'articolo proviene da Nuova Società.

amnestyitalia : Quasi cinque ore di fermo solo per aver portato solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion in sciopero dell… - nuovasocieta : Extinction Rebellion, dottorandi contro la sede dell’assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte - EleonoraEvi : RT @europaverde_it: Siamo venuti qui al #Mite per ascoltare gli attivisti di Extinction Rebellion – @UltimaGenerazi1 che stanno portando av… - Ansa_Piemonte : Extinction rebellion, sit-in all'assessorato all'Ambiente. Dottorandi di ricerca incollano volantino su targa uffic… - samueleCmp : RT @amnestyitalia: Quasi cinque ore di fermo solo per aver portato solidarietà agli attivisti di Extinction Rebellion in sciopero della fam… -

Ultime Notizie dalla rete : Extinction Rebellion Extinction rebellion, sit - in all'assessorato all'Ambiente Azione di Extinction Rebellion questa mattina davanti agli uffici dell'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli uffici di Via Principe Amedeo una copia ...

La protesta al Mite, Cingolani cede e incontra Laura e gli altri ribelli per il clima Dopo giorni di proteste e sit - in, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani oggi incontrerà una delegazione di Ultima Generazione - Extinction Rebellion. Gli attivisti in sciopero della fame da nove giorni saranno ricevuti intorno alle 13.30 presso la sede del MiTe in via Cristoforo Colombo. Le prime avvisaglie di una distensione ...

Extinction rebellion, sit-in all'assessorato all'Ambiente - Piemonte Ansa La protesta al Mite, Cingolani cede e incontra Laura e gli altri ribelli per il clima Dopo giorni di proteste e sit-in, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani oggi incontrerà una delegazione di Ultima Generazione - Extinction Rebellion. Gli attivisti in sciopero ...

Extinction rebellion, sit-in all'assessorato all'Ambiente (ANSA) - TORINO, 16 FEB - Azione di Extinction Rebellion questa mattina davanti agli uffici dell'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli ...

Azione diquesta mattina davanti agli uffici dell'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli uffici di Via Principe Amedeo una copia ...Dopo giorni di proteste e sit - in, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani oggi incontrerà una delegazione di Ultima Generazione -. Gli attivisti in sciopero della fame da nove giorni saranno ricevuti intorno alle 13.30 presso la sede del MiTe in via Cristoforo Colombo. Le prime avvisaglie di una distensione ...Dopo giorni di proteste e sit-in, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani oggi incontrerà una delegazione di Ultima Generazione - Extinction Rebellion. Gli attivisti in sciopero ...(ANSA) - TORINO, 16 FEB - Azione di Extinction Rebellion questa mattina davanti agli uffici dell'assessorato all'ambiente della Regione Piemonte a Torino. Dopo aver lasciato alla portineria degli ...