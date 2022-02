Elisabetta Canalis, svelato quanto ha guadagnato per lo spot “La mia Liguria” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Elisabetta Canalis è stata la protagonista indiretta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie ad uno spot esilarante dallo slogan ‘la mia Liguria‘ che Amadeus ha più volte mandato. Vedere una donna sarda che ha vissuto tutta la vita fra Roma e gli Stati Uniti con sullo sfondo lo skyline di New York dire “la MIA Liguria” è stato oggettivamente divertente. A meno che Porto Cervo non si trovi nei pressi di Sanremo, dubito che la Canalis sia cresciuta e abbia vissuto sulle coste liguri. Ovviamente online lo spot è diventato un meme. Elisabetta Canalis, sarda, che dice “La mia Liguria“ da Los Angeles. Adesso sogno uno spot con Michael Jordan che dice “Il mio Molise” con la Lapponia sullo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 16 febbraio 2022)è stata la protagonista indiretta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo grazie ad unoesilarante dallo slogan ‘la mia‘ che Amadeus ha più volte mandato. Vedere una donna sarda che ha vissuto tutta la vita fra Roma e gli Stati Uniti con sullo sfondo lo skyline di New York dire “la MIA” è stato oggettivamente divertente. A meno che Porto Cervo non si trovi nei pressi di Sanremo, dubito che lasia cresciuta e abbia vissuto sulle coste liguri. Ovviamente online loè diventato un meme., sarda, che dice “La mia“ da Los Angeles. Adesso sogno unocon Michael Jordan che dice “Il mio Molise” con la Lapponia sullo ...

