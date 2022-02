Covid, le restrizioni realizzano una malintesa giustizia. Per questo c'è chi gode nel vietare (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Le restrizioni anti-Covid piacciono, e dispiace l'idea di dismetterle, perché secondo un inconfessato intendimento esse costituiscono altrettanti attuatori di uguaglianza sociale. Piace il potere di imporle, e piace vederle imposte, non perché esse adempiano a un fine profilattico e sicuritario, ma perché realizzano una malintesa specie di giustizia riducendo la società delle persone a una inerte uniformità bendata. L'utilità della mascherina era e continua a essere indubbia, ma a reclamarne l'adozione senza se e senza ma, ovunque e per sempre, era la foia per una funzione del tutto diversa: destituire di faccia, e cioè di individualità, la persona, sostituendola con l'attestato del potere pubblico che dà diritto di lavoro, movimento e ricreazione. Chi pure fosse stato completamente favorevole ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Leanti-piacciono, e dispiace l'idea di dismetterle, perché secondo un inconfessato intendimento esse costituiscono altrettanti attuatori di uguaglianza sociale. Piace il potere di imporle, e piace vederle imposte, non perché esse adempiano a un fine profilattico e sicuritario, ma perchéunaspecie diriducendo la società delle persone a una inerte uniformità bendata. L'utilità della mascherina era e continua a essere indubbia, ma a reclamarne l'adozione senza se e senza ma, ovunque e per sempre, era la foia per una funzione del tutto diversa: destituire di faccia, e cioè di individualità, la persona, sostituendola con l'attestato del potere pubblico che dà diritto di lavoro, movimento e ricreazione. Chi pure fosse stato completamente favorevole ...

