Brasile, almeno 23 vittime per un’alluvione nello stato di Rio de Janeiro: oltre 25,8 centimetri di pioggia in tre ore (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono almeno 23 le vittime dell’alluvione che ha colpito Petrópolis, Comune nello stato di Rio de Janeiro, in Brasile. Le forti piogge torrenziali hanno provocato frane e inondazioni in tutta l’area montuosa dello stato. Il centro storico è allagato: sono state distrutte molte case e interrotte le forniture di luce e acqua. Nei video postati sui social si vedono auto e case trascinate via da frane e acqua. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato che nella regione ci sono stati 25,8 centimetri di pioggia in tre ore. La stessa quantità di acqua era caduta nella stessa area in tutto il mese precedente. Sono più di 180 i soldati che sono all’opera nella città, situata 68 km a nord della città di Rio de Janeiro. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sono23 ledell’alluvione che ha colpito Petrópolis, Comunedi Rio de, in. Le forti piogge torrenziali hanno provocato frane e inondazioni in tutta l’area montuosa dello. Il centro storico è allagato: sono state distrutte molte case e interrotte le forniture di luce e acqua. Nei video postati sui social si vedono auto e case trascinate via da frane e acqua. Il dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato che nella regione ci sono stati 25,8diin tre ore. La stessa quantità di acqua era caduta nella stessa area in tutto il mese precedente. Sono più di 180 i soldati che sono all’opera nella città, situata 68 km a nord della città di Rio de. ...

