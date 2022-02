**Azione: Richetti, 'giovani preparati alla base e ai vertici, così uniamo riformisti come in Ue'** (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb (Adnkronos) - Un partito formato da "tanti giovani, laureati e professionisti, molto preparati. Con un gruppo dirigente forte, anche questo giovane e preparato. Una fisionomia molto diversa da quella che si racconta, un partito affatto personale con un gruppo dirigente molto diffuso". Matteo Richetti traccia l'identikit di Azione dopo lo svolgimento dei congressi locali che hanno fatto da prologo al primo congresso nazionale del partito fondato da Carlo Calenda, in programma nel week end a Roma. "Azione oggi conta su circa 25mila iscritti. Abbiamo fatto i congressi in 105 province, hanno partecipato circa 10mila persone che hanno eletto i 300 membri dell'Assemblea nazionale che nel week end voteranno Calenda segretario, una candidatura unitaria, e poi il presidente, i vice presidenti e la Direzione nazionale", spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Roma, 16 feb (Adnkronos) - Un partito formato da "tanti, laureati e professionisti, molto. Con un gruppo dirigente forte, anche questo giovane e preparato. Una fisionomia molto diversa da quella che si racconta, un partito affatto personale con un gruppo dirigente molto diffuso". Matteotraccia l'identikit di Azione dopo lo svolgimento dei congressi locali che hanno fatto da prologo al primo congresso nazionale del partito fondato da Carlo Calenda, in programma nel week end a Roma. "Azione oggi conta su circa 25mila iscritti. Abbiamo fatto i congressi in 105 province, hanno partecipato circa 10mila persone che hanno eletto i 300 membri dell'Assemblea nazionale che nel week end voteranno Calenda segretario, una candidatura unitaria, e poi il presidente, i vice presidenti e la Direzione nazionale", spiega ...

Ultime Notizie dalla rete : **Azione Richetti Per Palmi un ruolo di primo piano nell'organizzazione territoriale di Azione Sono tre i palmesi che ricoprono ruoli di vertice nella nuova organizzazione territoriale di Azione, il nuovo partito politico fondato da Carlo Calenda e Matteo Richetti alla fine del 2019 che ha da poco tenuto i congressi provinciali e regionali in tutta Italia e si prepara al primo ...

Dario Costi debutta in piazzale Inzani Erano presenti il senatore Matteo Richetti di Azione e altri rappresentanti locali del partito di Calenda, numerosi esponenti di Civiltà parmigiana di Elvio Ubaldi (la figlia Federica Ubaldi, Carmelo ...

Caserta, “Azione”: , Giuseppe Sommese eletto segretario regionale del partito. Ucciero: Costruiamo una casa solida per liberali e riformisti CASERTA - “La stagione congressuale di Azione sta procedendo, ed è un momento di entusiasmo ... con la partecipazione, del senatore Matteo Richetti e dei segretari provinciali della Campania, nonché ...

