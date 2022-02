16enne travolto da treno nel Varesotto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un treno, questa mattina ad Arcisate (Varese). Grazie a una manovra estrema del macchinista alla guida di un convoglio ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un ragazzino di 16 anni è rimasto ferito dopo essere statoda un, questa mattina ad Arcisate (Varese). Grazie a una manovra estrema del macchinista alla guida di un convoglio ...

