Tragedia di Puglianello | Torlontano | “Più ispettori del lavoro per garantire la sicurezza”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Sarebbe opportuno e necessario un’implementazione dei servizi e del numero deglidelsul territorio”. La nuovasulconsumata in un’azienda di, costata, nella mattinata di lunedì, la vita a un trasportatore 43enne del napoletano, intento a caricare alcuni tubolari sul proprio mezzo, ha scosso enormemente la comunità sannita ed il Prefetto Carlo, intervenendo a margine della riunione sulla strada statale Telesina, se ne è fatto interprete. Il Prefetto ha auspicato che siano accelerate le procedure per implementare le dotazioni organiche ed i servizi sul delicato settore in materia disul: “Noi come Prefettura“, ha aggiunto ...