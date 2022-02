Salvini alla resa dei conti con Giorgetti. Le balle del premier sul Superbonus mandano in frantumi la Lega. Solo il 3% delle truffe in edilizia imputabile alla misura del Governo Conte (Di martedì 15 febbraio 2022) La Lega affetta da disturbo bipolare. Le sue due anime, l’un contro l’altra armata, ancora una volta entrano in conflitto. Sul Superbonus 110% si consuma l’ultimo scontro tra il leader Matteo Salvini, specchio della Lega di lotta e di Governo, e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, Legato a doppio filo al premier. Il duo Mario Draghi–Daniele Franco in conferenza stampa venerdì scorso (leggi l’articolo) aveva criticato la misura figlia del M5S come una delle più grandi truffe che la Repubblica abbia mai conosciuto. E accusato chi l’ha voluta di aver consentito una legge che Contemplasse pochissimi controlli. Sul Superbonus 110% si consuma l’ultimo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Laaffetta da disturbo bipolare. Le sue due anime, l’un contro l’altra armata, ancora una volta entrano in conflitto. Sul110% si consuma l’ultimo scontro tra il leader Matteo, specchio delladi lotta e di, e il ministro dello Sviluppo economico, Giancarloto a doppio filo al. Il duo Mario Draghi–Daniele Franco in conferenza stampa venerdì scorso (leggi l’articolo) aveva criticato lafiglia del M5S come unapiù grandiche la Repubblica abbia mai conosciuto. E accusato chi l’ha voluta di aver consentito una legge chemplasse pochissimi controlli. Sul110% si consuma l’ultimo ...

