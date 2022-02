Referendum sull’eutanasia | la Consulta ha deciso | «Il quesito è inammissibile»

Leggi su open.online

(Di martedì 15 febbraio 2022) «Non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana, in generale, e con particolare riferimento alle persone deboli e vulnerabili». Con questa motivazione la Corte costituzionale ha dichiaratoil, ossia ilche chiede di depenalizzare l’omicidio del consenziente. A renderlo noto è l’Ufficio comunicazione della, in attesa del deposito della sentenza. «Una brutta notizia per la democrazia nel nostro Paese» è il commento a caldo di Marco Cappato, dell’associazione Luca Coscioni, che accompagnò Dj Fabo a morire in una clinica in Svizzera. «Una brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo”, ha continuato promettendo di andare avanti con «altri strumenti. Come con Piergiorgio Welby e ...