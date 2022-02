Naomi Campbell posa per la copertina di Vogue con la sua bambina tra le braccia (Di martedì 15 febbraio 2022) Sono passati quasi 35 anni dalla prima volta in cui Naomi Campbell ha posato per la copertina di Vogue. Da quel momento, la top model ha calcato le passerelle più importanti al mondo, è apparsa sulle riviste più influenti, è diventata una vera e propria icona della moda. E ora, a 51 anni, ha deciso di tornare sulla cover di British Vogue in una veste inedita: quella di madre. A maggio 2021, infatti, la supermodella ha avuto la sua prima figlia, di cui non si conosce il nome. Una gravidanza tenuta nascosta al mondo intero, e una maternità annunciata tramite i social quando la bambina era ormai nata. Ma oggi Naomi Campbell vuole parlare della sua nuova vita, e lo ha fatto posando per la copertina della ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 15 febbraio 2022) Sono passati quasi 35 anni dalla prima volta in cuihato per ladi. Da quel momento, la top model ha calcato le passerelle più importanti al mondo, è apparsa sulle riviste più influenti, è diventata una vera e propria icona della moda. E ora, a 51 anni, ha deciso di tornare sulla cover di Britishin una veste inedita: quella di madre. A maggio 2021, infatti, la supermodella ha avuto la sua prima figlia, di cui non si conosce il nome. Una gravidanza tenuta nascosta al mondo intero, e una maternità annunciata tramite i social quando laera ormai nata. Ma oggivuole parlare della sua nuova vita, e lo ha fattondo per ladella ...

