Mbappé mostruoso, il PSG vince al 94': 1-0 al Real Madrid (Di martedì 15 febbraio 2022) Il Paris Saint-Germain domina al Parco dei Principi e supera il Real Madrid di misura, all'ultimo secondo, grazie all'uomo più...

DaniloDeFalco7 : Il passaggio del testimone forse era già avvenuto tempo fa, ma questa sera è stato palese: nella notte in cui Leo… - MarcoLe86931402 : @f_ghiglioni Stasera qualcosa di mostruoso. Oltre il rigore, ha fatto una parata su tiro di Mbappé ravvicinato senza senso. - Alf_Verni : In questo momento il migliore al mondo. Mostruoso ??????? #Mbappé #ParisSaintGermain #RealMadrid #ChampionsLeague - calciofrequenza : In una partita dominata in lungo e in largo ci mette la firma Kylian Mbappè. Madre de dios che golazoooooo. Mostruo… - AlbyPere : Non mi sta simpatico però è mostruoso #Mbappé #psgrealmadrid -

Juve, tutto su Vlahovic: 'In campo sono arrogante, questione di vita o morte' Chiesa? Fede mostruoso. Esultavo come Ronaldo, grazie Ibra " Mbappé è un campione, un fuoriclasse. Haaland è una macchina da gol, un robot: è più veloce di me, ma per il resto ce la giochiamo.

Mbappé - Real Madrid, è fatta: le cifre da capogiro dell'accordo, lo stipendio è mostruoso I Blancos preparano molto meglio la fase difensiva e con un attaccante come Mbappé sono in grado di effettuare il definitivo salto di qualità e diventare la squadra da battere.

Chiesa? Fede. Esultavo come Ronaldo, grazie Ibra "è un campione, un fuoriclasse. Haaland è una macchina da gol, un robot: è più veloce di me, ma per il resto ce la giochiamo. Io non ...I Blancos preparano molto meglio la fase difensiva e con un attaccante comesono in grado di effettuare il definitivo salto di qualità e diventare la squadra da battere.ha sempre messo ...