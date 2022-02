Madman | arriva l’“MM4 Summer Tour”

(Di martedì 15 febbraio 2022) Pronti a ripartire con i live:annuncia il suo “MM4”. Chi è, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Dopo i primi mixtape e l’album autoprodotto “Escape from Heart”, nel 2011 avvia una collaborazione con Gemitaiz. Ne vengono fuori il mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto Fatto” (2012) e gli album “Kepler” (2014) e “Scatola Nera” (2019). Nel 2013 rilascia in free-download “MM Vol.1”, dando il via a una serie di mixtape che diventeranno presto di culto. Nel 2015 è la volta di “Doppelganger”, seguito a un anno di distanza da “MM Vol. 2”, il secondo capitolo della saga che contiene il brano “Veleno 6” feat. Gemitaiz. Il singolo è tuttora uno di quelli di maggiore successo di, certificato triplo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Madman arriva

OptiMagazine

Ph: Gemitaiz social media I concerti di Gemitaiz esubiscono un nuovo slittamento. L'annunciodallo stesso rapper che attraverso le storie Instagram riporta il calendario con le nuove date aggiornate. Gemitaiz contro le restrizioni ai ...Il precedente record era di "Veleno 7" di Gemitaiz econ 1.855.492 streaming. Quasi doppiati ... Scendendo al quarto gradino sia Irama con un 9.00, e poi Sangiovanni (12.00), Dargen D'...16:03Palermo, una Rosa dei Venti in maiolica per via Emerico Amari: è pronta in attesa della fine dei lavori 16:03Questa estate Madman porta “MM4 Summer ... a Villa Filippina arriva Camden market ...16:03Palermo, una Rosa dei Venti in maiolica per via Emerico Amari: è pronta in attesa della fine dei lavori 16:03Questa estate Madman porta “MM4 Summer ... a Villa Filippina arriva Camden market ...