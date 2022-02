M5S: linea dura Grillo sui 2 mandati, deroga solo se candidatura in Ue o Regione (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Nessuna deroga: il vincolo del doppio mandato resta. O quasi. Unica concessione da valutare, la possibilità di candidarsi ad altri livelli istituzionali, ovvero europee e regionali per chi 'ha già dato' in Parlamento. Beppe Grillo, tornato in campo con la partita del Quirinale e sceso a Roma per la grana giudiziaria che ha visto il Tribunale di Napoli congelare i vertici grillini, a quanto apprende l'Adnkronos in queste ultime settimane sarebbe tornato anche sul tema della deroga per il terzo mandato, un tema che tiene sulle spine i parlamentari M5S della prima ora. Netto, il garante, sulla strada da seguire: chi ha già fatto due mandati in Parlamento può ambire, dunque a candidarsi all'Europarlamento o ai Consigli regionali, ma di restare alla Camera o al Senato non se ne parla. Regola che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb. (Adnkronos) - Nessuna: il vincolo del doppio mandato resta. O quasi. Unica concessione da valutare, la possibilità di candidarsi ad altri livelli istituzionali, ovvero europee e regionali per chi 'ha già dato' in Parlamento. Beppe, tornato in campo con la partita del Quirinale e sceso a Roma per la grana giudiziaria che ha visto il Tribunale di Napoli congelare i vertici grillini, a quanto apprende l'Adnkronos in queste ultime settimane sarebbe tornato anche sul tema dellaper il terzo mandato, un tema che tiene sulle spine i parlamentari M5S della prima ora. Netto, il garante, sulla strada da seguire: chi ha già fatto duein Parlamento può ambire, dunque a candidarsi all'Europarlamento o ai Consigli regionali, ma di restare alla Camera o al Senato non se ne parla. Regola che ...

Advertising

TV7Benevento : M5S: linea dura Grillo sui 2 mandati, deroga solo se candidatura in Ue o Regione (2) - - TV7Benevento : M5S: linea dura Grillo sui 2 mandati, deroga solo se candidatura in Ue o Regione - - Siciliano741 : Male Così come ho sostenuto la Raggi in questi anni,non ho problemi a dire che sta sbagliando di grosso. La linea d… - Shamone87665062 : RT @OrNella645587: Da iscritta al M5S mi aspetto che tutti seguano la linea politica di Giuseppe Conte per altro messo lì dal voto mio aggi… - LauraGi63815697 : RT @OrNella645587: Da iscritta al M5S mi aspetto che tutti seguano la linea politica di Giuseppe Conte per altro messo lì dal voto mio aggi… -