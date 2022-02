Lulù Selassié litiga con Delia durante la pubblicità: “Non toccarmi, urli come una pazza” (Di martedì 15 febbraio 2022) durante la puntata di ieri sera Delia Duran ha litigato con Jessica e poco dopo si è intromessa anche Lulù Selassié, che – giustamente – ha preso le parti di sua sorella: “Smettila di urlare Delia, mi dai fastidio e quando io parlo non mi toccare la gamba. Che mi dai le botte sulle gambe? Ma che ti sei impazzita, che so tua figlia? Falla finita che urli come una cornacchia. Che voce squillante che hai! Mio Dio oh, quanto sei loquace, che loquacità, hai sfracassato l’anima a tutti qui dentro. A questo uomo in primis che l’hai fatto passare per pazzo! Certo, l’hai fatto passare per matto. Continua a blaterare. Per carità questa qui non ce la faccio“. durante la pubblicità la Fairy ha continuato ad attaccare ... Leggi su biccy (Di martedì 15 febbraio 2022)la puntata di ieri seraDuran hato con Jessica e poco dopo si è intromessa anche, che – giustamente – ha preso le parti di sua sorella: “Smettila di urlare, mi dai fastidio e quando io parlo non mi toccare la gamba. Che mi dai le botte sulle gambe? Ma che ti sei impazzita, che so tua figlia? Falla finita cheuna cornacchia. Che voce squillante che hai! Mio Dio oh, quanto sei loquace, che loquacità, hai sfracassato l’anima a tutti qui dentro. A questo uomo in primis che l’hai fatto passare per pazzo! Certo, l’hai fatto passare per matto. Continua a blaterare. Per carità questa qui non ce la faccio“.lala Fairy ha continuato ad attaccare ...

fanpage : Il regalo speciale di Manuel a Lulù, questa sera al #gfvip, in occasione della festa di #SanValentino - Sweety40966916 : @LezziTeresa @martimura1 @GrandeFratello Lulù chi?? Quella che vuol vincere per aiutare la famiglia? A me pare che… - StraNotizie : Lulù Selassié litiga con Delia durante la pubblicità: “Non toccarmi, urli come una pazza” - sculco69 : @iamcardib CIAO CARDIB.LULÙ SELASSIE ATTUALE CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO ITALIANO,TUA GRANDE FAN KE GIORNI FA S… - jiaertm : Raga non fate cazzate e votate Lulù, questo grande fratello deve essere di Jessica e se non sarà suo, sarà sempre d… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Alessandro Basciano/ Minimizza i problemi di Medugno e scatena l'ira del web: 'Zitto' Mentre parlava con Lulù Selassiè, si è lasciato scappare che anoressia e bulimia sono una ca**ta e che Modugno ha fatto la vittima per guadagnare follower. Una volta scoperto l'altarino, tra Antonio ...

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta, finalista: Antonio rifiuta Delia (41a puntata) Ma tra i concorrenti di questa edizione non c'è solo l'amore come tra Jessica Selassié e Delia ... la sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù e l'amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro Nel giorno di San ...

