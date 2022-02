LIVE Sci alpino, Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: argento Goggia, bronzo Nadia Delago. Suter beffa le azzurre (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa FEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO 2022 5.19 Ora scenderanno solo atlete di seconda, terza e quarta fascia. Il podio è ormai definito. 5.18 Sofia Goggia ha fatto un miracolo, non doveva neanche esserci. Ha disputato una Discesa praticamente perfetta. Dove ha perso l’oro? Sul piano conclusivo: lì Corinne Suter ha guadagnato 34 centesimi. 5.15 Tippler 18ma a 2?52. L’Italia dunque porta a casa l’argento di Sofia Goggia ed il bronzo di Nadia Delago. Consentiteci però, cari lettori, di essere più dispiaciuti che contenti: quell’oro perso per 16 centesimi brucia tantissimo. 5.13 Niente da fare per Lara ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLAFEMMINILE IL MEDAGLIERE DI PECHINO5.19 Ora scenderanno solo atlete di seconda, terza e quarta fascia. Il podio è ormai definito. 5.18 Sofiaha fatto un miracolo, non doveva neanche esserci. Ha disputato unapraticamente perfetta. Dove ha perso l’oro? Sul piano conclusivo: lì Corinneha guadagnato 34 centesimi. 5.15 Tippler 18ma a 2?52. L’Italia dunque porta a casa l’di Sofiaed ildi. Consentiteci però, cari lettori, di essere più dispiaciuti che contenti: quell’oro perso per 16 centesimi brucia tantissimo. 5.13 Niente da fare per Lara ...

