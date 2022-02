LIVE Combinata nordica, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: comincia il segmento di fondo! Tutti all’inseguimento di Riiber per l’oro (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.30 PARTITI!!! cominciano i 10 km più importanti della carriera per Riiber, mentre a breve partiranno anche Tutti i suoi inseguitori. 11.28 Ormai ci siamo! Tra un paio di minuti scatterà l’inseguimento a Jarl Magnus Riiber per la medaglia d’oro, mentre si preannuncia incerta anche la lotta per il podio con tanti pretendenti al via. In casa Italia Buzzi può ambire ad un piazzamento a ridosso della top15. 11.25 La grande incognita odierna è legata allo stato di forma di Riiber sugli sci stretti dopo 10 giorni di quarantena, senza allenamenti. Il margine accumulato sul trampolino però è importante (nei confronti dei migliori fondisti) e potrebbe essere sufficiente per difendersi fino al traguardo e conquistare il primo oro ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.30 PARTITI!!!no i 10 km più importanti della carriera per, mentre a breve partiranno anchei suoi inseguitori. 11.28 Ormai ci siamo! Tra un paio di minuti scatterà l’inseguimento a Jarl Magnusper la medaglia d’oro, mentre si preannuncia incerta anche la lotta per il podio con tanti pretendenti al via. In casa Italia Buzzi può ambire ad un piazzamento a ridosso della top15. 11.25 La grande incognita odierna è legata allo stato di forma disugli sci stretti dopo 10 giorni di quarantena, senza allenamenti. Il margine accumulato sul trampolino però è importante (nei confronti dei migliori fondisti) e potrebbe essere sufficiente per difendersi fino al traguardo e conquistare il primo oro ...

Advertising

sportface2016 : ?? #Live #CombinataNordica Gli atleti sono pronti al National Cross-Country Centre di Zhangjiakou per la prova di… - RassegnaZampa : #Olimpiadi #Beijing2022WinterOlympics LIVE Pechino 2022, biathlon: Italia settima, oro Norvegia. Combinata nordica:… - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Buzzi può giocarsi la top-20 - #Combinata #nordica #Olimpiadi - zazoomblog : LIVE Combinata nordica Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Iacopo Bortolas al comando nel salto - #Combinata #nordica… - sportface2016 : ?? #Live #CombinataNordica Tutto pronto al National Ski Jumping Centre di Zhangjiakou per la prova di salto dal tr… -