Lega Serie A, prima votazione: solo un voto per Bonomi, 19 schede bianche (Di martedì 15 febbraio 2022) Com’era prevedibile, non c’è affatto tutto questo consenso per il nome di Carlo Bonomi alla presidenza della Lega Serie A. tanto è vero che alla prima votazione è finita con un voto a favore del presidente di Confindustria e 19 schede bianche. Come scritto ieri, a differenza di quanto riportato da presunti giornaloni che stanno tirando la volata a Bonomi, la realtà è ben altra. Sotto il pressing di Scaroni c’è poco e niente. La stragrande maggioranza dei club non vuole Bonomi. Il calcio continua a essere in stallo e deve capire che i problemi non si risolvono con spin mediatico. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Com’era prevedibile, non c’è affatto tutto questo consenso per il nome di Carloalla presidenza dellaA. tanto è vero che allaè finita con una favore del presidente di Confindustria e 19. Come scritto ieri, a differenza di quanto riportato da presunti giornaloni che stanno tirando la volata a, la realtà è ben altra. Sotto il pressing di Scaroni c’è poco e niente. La stragrande maggioranza dei club non vuole. Il calcio continua a essere in stallo e deve capire che i problemi non si risolvono con spin mediatico. L'articolo ilNapolista.

Advertising

sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A, fumata nera per il presidente: un solo voto a Bonomi: Fumata nera anche nella seconda… - napolista : Lega Serie A, prima votazione: solo un voto per Bonomi, 19 schede bianche Come prevedibile, a differenza di quanto… - zdaeHeadz : Ed è pure interista #lega #SerieA - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: L’ALTRA DISCESA IN CAMPO Sussidistan dei milionari. La successione di Del Pino: la Lega cerca un lobbista che ottenga… - SerieBNewsCom : #Benevento, #Lapadula vuole rientrare in gruppo ?? c'è la data dell'incontro ?? -