La questione Ucraina oscura il nuovo processo a Navalny (Di martedì 15 febbraio 2022) Mentre tutta l'attenzione del mondo è concentrata sulla crisi in Ucraina e le pericolose tensioni tra gli Stati Uniti e la Russia, ci sono altri dossier che rischiano di passare inosservati. Come, ad esempio, il nuovo processo contro il dissidente russo Alexei Navalny. Oggi un tribunale russo ha iniziato ad esaminare un nuovo caso contro il giovane politico, uno dei principali e più ferrei critici del presidente Vladimir Putin. Navalny, che si trova da più di un anno nel carcere n°2 di Pokrov, rischia di aggiungere altri 10 anni alla condanna con l'accusa di frode e oltraggio alla corte. In questo nuovo processo, Navalny è accusato di malversazione di fondi per uso personale. La cifra è di circa 4,7 milioni di dollari che sarebbero ...

