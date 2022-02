Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York (Di martedì 15 febbraio 2022) Una donna americana ha ricevuto un trattamento sperimentale contro l’Aids che apre la strada a nuove speranze per molti altri malati. La notizia è stata data alla conferenza in corso a Denver in Colorado proprio su ‘I retrovirus e le infezioni opportunistiche’. Si tratta della terza persona al mondo e della prima donna ad essere stata curata dall’infezione con il virus Hiv. La terapia testata con successo sulla paziente utilizza un metodo di trapianto di sangue del cordone ombelicale neonatale e successivamente di cellule staminali adulte: il team della Weill Cornell, infatti, ha identificato proprio nel sangue del cordone ombelicale di un neonato una anomalia genetica che lo rendeva resistente al virus Hiv e ne ha utilizzato le cellule per il trapianto. L’intervento è stato eseguito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Unaamericana ha ricevuto un trattamento sperimentale contro l’Aids che apre la strada a nuove speranze per molti altri malati. La notizia è stata data alla conferenza in corso a Denver in Colorado proprio su ‘I retrovirus e le infezioni opportunistiche’. Si tratta della terza persona ale della primaad essere stata curata dall’infezione con il virus Hiv. La terapia testata con successo sullautilizza un metodo didi sangue del cordone ombelicale neonatale e successivamente di cellule staminali adulte: il team della Weill Cornell, infatti, ha identificato proprio nel sangue del cordone ombelicale di un neonato una anomalia genetica che lo rendeva resistente al virus Hiv e ne ha utilizzato le cellule per il. L’intervento è stato eseguito ...

Advertising

simcopter : RT @fattoquotidiano: Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York - Namast70961553 : RT @fattoquotidiano: Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York - fattoquotidiano : Hiv, terzo caso al mondo di paziente guarito con un trapianto: è una donna di New York - SLN_Magazine : Lotta all’infezione HIV con il coinvolgimento di terzo settore ed associazioni nelle attività di screening e testin… -