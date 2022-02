Grande Fratello Vip 6, chi sarà il secondo finalista? I sondaggi (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi sarà il secondo finalista del Grande Fratello Vip 6? A deciderlo sarà il pubblico da casa, chiamato a votare una tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié: la concorrente che riceverà più voti durante il televoto di questa settimana raggiungerà Delia Duran in finale. A seguire i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata di giovedì 18 febbraio: scopriamo chi è in testa e chi invece non ha alcuna possibilità per ambire a un posto nella finalissima di lunedì 14 marzo. GF Vip 6, chi sarà il secondo finalista? I risultati dei sondaggi Le percentuali dei sondaggi di Forumfree e RealityHouse vedono in prima posizione Lulù Selassié. La principessa etiope è al ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 15 febbraio 2022) ChiildelVip 6? A deciderloil pubblico da casa, chiamato a votare una tra Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Lulù Selassié: la concorrente che riceverà più voti durante il televoto di questa settimana raggiungerà Delia Duran in finale. A seguire i risultati deionline sul televoto della puntata di giovedì 18 febbraio: scopriamo chi è in testa e chi invece non ha alcuna possibilità per ambire a un posto nella finalissima di lunedì 14 marzo. GF Vip 6, chiil? I risultati deiLe percentuali deidi Forumfree e RealityHouse vedono in prima posizione Lulù Selassié. La principessa etiope è al ...

