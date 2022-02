Franco Gabrielli: età, moglie, figli e curriculum del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi è Franco Gabrielli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio fortemente voluto dal premier Mario Draghi. Franco Gabrielli: età e curriculum del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Franco Gabrielli è nato a Viareggio il 13 febbraio 1960 e ha 62 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha intrapreso la carriera in Polizia ricoprendo inizialmente la mansione di funzionario e, successivamente, ottenendo importanti ruoli da dirigente. Nel 2001, è stato nominato capo della Digos della Questura di Roma. Nel 2003, invece, è diventato dirigente superiore. Il profilo di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 15 febbraio 2022) Chi è, ildelfortemente voluto dal premier Mario Draghi.: età edeldelè nato a Viareggio il 13 febbraio 1960 e ha 62 anni. Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università di Pisa, ha intrapreso la carriera in Polizia ricoprendo inizialmente la mansione di funzionario e, successivamente, ottenendo importanti ruoli da dirigente. Nel 2001, è stato nominato capo della Digos della Questura di Roma. Nel 2003, invece, è diventato dirigente superiore. Il profilo di ...

