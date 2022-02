Drusilla Foer: suo marito è un mistero, ma Selvaggia Lucarelli fa chiarezza con un tweet (Di martedì 15 febbraio 2022) Drusilla Foer a Verissimo ha raccontato il dolore per il marito scomparso: sul web molti hanno creduto alla sua storia, tanto da azzardare un paragone con Pamela Prati, ma Selvaggia Lucarelli ha provato a fare chiarezza con un tweet. Dopo l'intervista di Drusilla Foer a Verissimo, molti spettatori, non trovando traccia in rete di suo marito Hervé Foer, hanno paragonato la co-conduttrice di Sanremo 2022 a Pamela Prati e il fantomatico Foer a Mark Caltagirone. Selvaggia Lucarelli su Twitter ha provato a fare chiarezza sulle differenze tra Drusilla e la Prati. Domenica pomeriggio Drusilla ... Leggi su movieplayer (Di martedì 15 febbraio 2022)a Verissimo ha raccontato il dolore per ilscomparso: sul web molti hanno creduto alla sua storia, tanto da azzardare un paragone con Pamela Prati, maha provato a farecon un. Dopo l'intervista dia Verissimo, molti spettatori, non trovando traccia in rete di suoHervé, hanno paragonato la co-conduttrice di Sanremo 2022 a Pamela Prati e il fantomaticoa Mark Caltagirone.su Twitter ha provato a faresulle differenze trae la Prati. Domenica pomeriggio...

Advertising

stanzaselvaggia : A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati… - RaiRadio2 : “@michele_bravi mi ha emozionata. Siamo molto legati, mi sono sentita come la zia che si commuove quando il nipote… - POKI33847251 : RT @IsaSardella: #AssociazioniLibere Gli uomini chiamano difetti delle donne le qualità che essi non hanno. Emile Augier Drusilla Foer… - Edimburgh_moon_ : RT @Gif_di_Tina: #Verissimo Più Drusilla Foer in TV. Che persona meravigliosa, intellettualmente intrigante e stimolante. Piacevole nell'as… - mari_mc66 : RT @stanzaselvaggia: A proposito di Drusilla Foer e del racconto sul marito morto che però non esiste e delle analogie con Pamela Prati e M… -