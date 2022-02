Drusilla Foer e il giallo dal passato: suo marito morto tra realtà e finzione (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l’intervista di Drusilla Foer a Verissimo, con Silvia Toffanin è scoppiato un vero e proprio caso . Il motivo? Il racconto di Drusilla ha fatto emozionare molti spettatori ma c’è stato anche chi ha sollevato qualche dubbio: di chi parla la Foer, quando fa il nome di un ex marito che non c’è più? Questo marito è stato reale o appartiene al mondo di Drusilla, che è un mondo da lei disegnato e fantasioso, pur probabilmente, legandosi a eventi che sono realmente accaduti nella vita di Gianluca Gori, l’attore che si cela sotto la parrucca bianca e il trucco? E’ una domanda che ha mandato in tilt molti, visto che la commozione di Drusilla, nel ricordo di quello che dovrebbe essere il suo defunto marito, ha fatto davvero emozionare. La ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo l’intervista dia Verissimo, con Silvia Toffanin è scoppiato un vero e proprio caso . Il motivo? Il racconto diha fatto emozionare molti spettatori ma c’è stato anche chi ha sollevato qualche dubbio: di chi parla la, quando fa il nome di un exche non c’è più? Questoè stato reale o appartiene al mondo di, che è un mondo da lei disegnato e fantasioso, pur probabilmente, legandosi a eventi che sono realmente accaduti nella vita di Gianluca Gori, l’attore che si cela sotto la parrucca bianca e il trucco? E’ una domanda che ha mandato in tilt molti, visto che la commozione di, nel ricordo di quello che dovrebbe essere il suo defunto, ha fatto davvero emozionare. La ...

