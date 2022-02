Dotto | «Cutrone Cragno? L’attaccante merita una squalifica esemplare»

(Di martedì 15 febbraio 2022) Il giornalista Giancarloauspica per unaperdopo l’insulto aL’insulto dirivolto al portiere del Cagliari Alessiocontinua a tenere banco. Anche il giornalista Giancarloche, in un articolo pubblicato sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport dice: «Sarebbe incomprensibile, con le regole attuali, una mancata. I calciatori sono gli attori principali di uno spettacolo, sono sotto gli occhi di tutti. Impossibile ignorare questo episodio: è l’ingiuria più volgare, mira. aderire chi è già ferito di suo. Le scuse a? Troppo facile. Le scuse raddoppiano quasi sempre l’insulto e non assolvono l’insulto». L'articolo proviene da Calcio ...

Il Corriere dello Sport, tramite la firma di Giancarlo Dotto, ha preso posizione nei confronti di Patrick Cutrone dopo l'offesa beccata dalle telecamere di Dazn nei confronti di Alessio Cragno in ...