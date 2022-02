Diamo i numeri: i 17 della Juventus (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua la rubrica “Diamo i numeri”, targata 11contro11.it. L’appuntamento odierno presenterà i numeri 17 della Juventus, dal 1995 ad oggi. A vestire questa maglia non ci sono stati molti giocatori, ma alcuni possono vantare un’ottima carriera in bianconero e, anche, nel mondo del calcio. Tra i diversi calciatori, ci sono da menzionare anche due portieri e David Trezeguet, attaccante tra i più amati dai tifosi della Vecchia Signora. Un numero di maglia che non ha la stessa storia dei vari “7”, “9” oppure “10”, ma che comunque racconta le vicende di giocatori che hanno lasciato il segno. numeri 17 Juventus: dal 1995 al 2000 Dopo aver narrato la storia dei numeri 6 della Juventus, ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 15 febbraio 2022) Continua la rubrica “”, targata 11contro11.it. L’appuntamento odierno presenterà i17, dal 1995 ad oggi. A vestire questa maglia non ci sono stati molti giocatori, ma alcuni possono vantare un’ottima carriera in bianconero e, anche, nel mondo del calcio. Tra i diversi calciatori, ci sono da menzionare anche due portieri e David Trezeguet, attaccante tra i più amati dai tifosiVecchia Signora. Un numero di maglia che non ha la stessa storia dei vari “7”, “9” oppure “10”, ma che comunque racconta le vicende di giocatori che hanno lasciato il segno.17: dal 1995 al 2000 Dopo aver narrato la storia dei, ...

Advertising

11contro11 : Diamo i numeri: i 17 della #Juventus #Focus #SerieA #11contro11 - DalmassoLuigina : @KatiaCalderini No ....ma qua diamo i numeri!!! Io basita....ma dove vivono questi??????? - Alice34499971 : Ma scusate Alex belli dice a Delia stai facendo brutte figure x il suo comportamento? Diamo i numeri continua a tor… - dany3laf : Alla scema chiede come stai e a Jessica la fa uno schifo? Ma qui diamo i numeri #jessivip #jeru - Sweetdr04042240 : @h3avysoulx Ma qui diamo i numeri Raga non ci tiene in alcun modo a lei. Se anche le avesse voluto bene , state tra… -