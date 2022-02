Concessioni balneari, lidi a gara dal 2024: il provvedimento (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Concessioni balneari, lidi a gara dal 2024. Il Cdm ha dato il via libera all’unanimità oggi a un provvedimento sulle Concessioni che, si spiega da palazzo Chigi, “si compone di due parti”. Ovvero “un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all’approvazione definitiva, che prevedono che le Concessioni attuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dai 1 gennaio 2024 le concessione saranno assegnate tramite gara. Le Concessioni assegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza”. E poi “un disegno di legge che prevede una delega al Governo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) –dal. Il Cdm ha dato il via libera all’unanimità oggi a unsulleche, si spiega da palazzo Chigi, “si compone di due parti”. Ovvero “un emendamento al ddl sulla concorrenza già incardinato in Parlamento, con norme applicabili in seguito all’approvazione definitiva, che prevedono che leattuali, comprese quelle in proroga, continuino a essere efficaci fino al 31 dicembre 2023. Dai 1 gennaiole concessione saranno assegnate tramite. Leassegnate con procedure concorsuali a evidenza pubblica proseguono fino alla naturale scadenza”. E poi “un disegno di legge che prevede una delega al Governo ...

Advertising

RaphaelRaduzzi : Per il governo la priorità non sono le bollette stratosferiche che stanno arrivando agli italiani ma.. le concessio… - Piu_Europa : Italia non può permettersi di dilapidare risorse rinunciando a canoni adeguati. Giovani non possono entrare nel set… - repubblica : Balneari, approvata la riforma delle concessioni. Lidi a gara dal 2024 - cinicotv : RT @fattoquotidiano: Concessioni balneari, il governo affonda nella sabbia - Andrea1963Fdg : RT @SecolodItalia1: Concessioni balneari, la Lega cede: dal Cdm via libera alle gare. La Meloni: «È un esproprio» -