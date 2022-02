Ciclismo, Fausto Masnada: “Il secondo posto in classifica generale è un buon risultato” (Di martedì 15 febbraio 2022) Fausto Masnada esprime la propria opinione al termine del Tour of Oman, manifestazione che ci ha tenuto compagnia in questi ultimi gironi. Il ciclista della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha terminato l’evento al secondo posto alle spalle del ceco Jan Hirt. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert ha preceduto di 1 minuto al termine della manifestazione il nostro connazionale che completa la corsa in Oman davanti al portoghese Rui Costa (UAE Team). La classifica si è definita di fatto ieri nella frazione più impegnativa dell’intero percorso. Il bergamasco ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “È stata una buona settimana. Venendo qui sapevo di avere una buona condizione e sono felice di poter finalmente ottenere una vittoria per la squadra. Sfortunatamente ho ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)esprime la propria opinione al termine del Tour of Oman, manifestazione che ci ha tenuto compagnia in questi ultimi gironi. Il ciclista della Quick-Step Alpha Vinyl Team ha terminato l’evento alalle spalle del ceco Jan Hirt. L’alfiere della Intermarché-Wanty-Gobert ha preceduto di 1 minuto al termine della manifestazione il nostro connazionale che completa la corsa in Oman davanti al portoghese Rui Costa (UAE Team). Lasi è definita di fatto ieri nella frazione più impegnativa dell’intero percorso. Il bergamasco ha dichiarato ai microfoni della propria squadra: “È stata unaa settimana. Venendo qui sapevo di avere unaa condizione e sono felice di poter finalmente ottenere una vittoria per la squadra. Sfortunatamente ho ...

