Cagliari | auto accerchiata e presa a calci e pugni da un gruppo di ragazzi | il video acquisito dalla polizia

Un automobilista a bordo di un Suv accerchiato da un gruppo di giovani, la vettura presa a calci e pugni e bersagliata con lancio di bottiglie, sedie e pietre. È accaduto domenica notte nel quartiere Marina a Cagliari e il video dell'accaduto, ripreso con uno smartphone, è stato diffuso sui social network. La vittima del danneggiamento è il titolare di un esercizio commerciale della zona. L'uomo, dopo una giornata di lavoro, stava facendo rientro a casa quando si è trovato la strada sbarrata da un gruppo di giovani. Probabilmente ha chiesto loro di spostarsi, innescando la reazione violenta. Il giorno dopo si è presentato in Questura per denunciare l'accaduto e gli agenti della squadra volante hanno avviato le indagini insieme agli investigatori della

