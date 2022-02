Brividi d’estate a Napoli con un nuovo festival sul giallo (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nasce a Napoli un nuovo festival di letteratura, il Mysstery, rassegna di incontri e narrazioni completamente dedicata al romanzo giallo. La rassegna – presidente onorario è lo scrittore Maurizio de Giovanni – si terrà a giugno e verrà presentata in conferenza stampa venerdì 18 febbraio alle 11 nell”Istituto Grenoble di Napoli (via Crispi 86). Interverranno: Ciro Sabatino, direttore di Gialli.it e ideatore e direttore artistico del nuovo festival; Maurizio de Giovanni; il Console di Francia a Napoli Laurent Burin des Roziers; Claudia Migliore, presidente Iocisto; Barbara Perna, scrittrice e organizzatrice del congresso nazionale di scrittrici di gialli nel festival Mysstery. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nasce aundi letteratura, il Mysstery, rassegna di incontri e narrazioni completamente dedicata al romanzo. La rassegna – presidente onorario è lo scrittore Maurizio de Giovanni – si terrà a giugno e verrà presentata in conferenza stampa venerdì 18 febbraio alle 11 nell”Istituto Grenoble di(via Crispi 86). Interverranno: Ciro Sabatino, direttore di Gialli.it e ideatore e direttore artistico del; Maurizio de Giovanni; il Console di Francia aLaurent Burin des Roziers; Claudia Migliore, presidente Iocisto; Barbara Perna, scrittrice e organizzatrice del congresso nazionale di scrittrici di gialli nelMysstery. ...

