Spazio, a schiantarsi sulla Luna non è il Falcon 9 ma parte di Lunga Marcia 3C cinese (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le previsioni degli scorsi giorni degli astronomi sono state disattese: a schiantarsi molto probabilmente sulla Luna, il nostro satellite, non sarà parte del razzo Falcon 9 di SpaceX, bensì il razzo Lunga Marcia 3C, di fabbricazione cinese. Luna, 14/2/2022 – Computermagazine.itInizialmente si era parlato, di fatto con certezza, del fatto che il Falcon 9 avrebbe impattato contro la Luna fra circa un mese, agli inizi del mese di marzo. Nel dettaglio il riferimento era alla “navicella” partita l’11 febbraio 2015 per la missione Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Ma in queste ore c’è stato un vero e proprio colpo di scena, e analizzando meglio i dati disponibili circa il servizio di tracciamento, si ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Le previsioni degli scorsi giorni degli astronomi sono state disattese: amolto probabilmente, il nostro satellite, non saràdel razzo9 di SpaceX, bensì il razzo3C, di fabbricazione, 14/2/2022 – Computermagazine.itInizialmente si era parlato, di fatto con certezza, del fatto che il9 avrebbe impattato contro lafra circa un mese, agli inizi del mese di marzo. Nel dettaglio il riferimento era alla “navicella” partita l’11 febbraio 2015 per la missione Deep Space Climate Observatory (DSCOVR). Ma in queste ore c’è stato un vero e proprio colpo di scena, e analizzando meglio i dati disponibili circa il servizio di tracciamento, si ...

Advertising

monicaognitanto : RT @mediainaf: Perché usare il 2º telescopio più grande d'Italia per inseguire non stelle o pianeti ma un rottame vagante nello spazio, il… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: Perché usare il 2º telescopio più grande d'Italia per inseguire non stelle o pianeti ma un rottame vagante nello spazio, il… - mediainaf : Perché usare il 2º telescopio più grande d'Italia per inseguire non stelle o pianeti ma un rottame vagante nello sp… - laperlaneranera : @adowasser @FBI Nel tempo resero pubbliche le intenzioni concrete, sulla creazione di una nuova Casa Bianca Meglio… -