Serie A, scelto il futuro presidente: Bonomi si avvia a guidare la Lega dopo l’addio di Dal Pino (Di lunedì 14 febbraio 2022) Paolo Dal Pino, eletto presidente della Lega Serie A nel gennaio 2020 dall’assemblea dei venti club con 12 voti, si è dimesso dal suo ruolo di presidente. Il massimo dirigente avrebbe preso... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Paolo Dal, elettodellaA nel gennaio 2020 dall’assemblea dei venti club con 12 voti, si è dimesso dal suo ruolo di. Il massimo dirigente avrebbe preso...

Advertising

pietroraffa : ??La Serie A ha scelto il nuovo presidente: sarà Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria (via Repubblica) - Pall_Gonfiato : #Bonomi verso la presidenza della Lega #SerieA - zazoomblog : Serie A la Lega ha scelto il presidente: sarà Carlo Bonomi - #Serie #scelto #presidente: #Carlo - sandro3532 : RT @pietroraffa: ??La Serie A ha scelto il nuovo presidente: sarà Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria (via Repubblica) - CorkScrew12 : RT @pietroraffa: ??La Serie A ha scelto il nuovo presidente: sarà Carlo Bonomi, n.1 di Confindustria (via Repubblica) -