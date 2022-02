Sclerosi multipla, dal 4 all’8 marzo tornano le “Erbe Aromatiche”di Aism (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Diamo un aiuto concreto alle donne con Sclerosi multipla, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta la Sclerosi multipla e per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.” È l’appello di Aism che In occasione della Festa della Donna distribuirà le Erbe aromatiche per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con Sclerosi multipla. La manifestazione delle Erbe Aromatiche si svolge da venerdì 4 a martedì 8 marzo. Già da ora è possibile prenotare la propria confezione di Erbe aromatiche contattando la Sezione Provinciale di Napoli, al numero 0815922936 dal lunedì al venerdì dalle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) “Diamo un aiuto concreto alle donne con, le più colpite dalla malattia. Diamoci una mano, tutti insieme, per continuare a supportare chi ogni giorno affronta lae per costruire un futuro fatto di persone, ricerca e diritti.” È l’appello diche In occasione della Festa della Donna distribuirà learomatiche per aiutare la ricerca ma soprattutto per potenziare i servizi dedicati alle donne con. La manifestazione delleAromatiche si svolge da venerdì 4 a martedì 8. Già da ora è possibile prenotare la propria confezione diaromatiche contattando la Sezione Provinciale di Napoli, al numero 0815922936 dal lunedì al venerdì dalle ...

Ultime Notizie dalla rete : Sclerosi multipla A.I.S.M. Enna: bando di concorso di disegno e grafica per alunni scuole secondare di primo grado Bando del concorso di disegno "No Stop" della sezione territoriale di Enna dell'A. I. S. M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla), Presidente dr.ssa Valeria Barbarino indice per il primo anno. Il Concorso "No Stop" si rivolge agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di Enna. Il ...

Georgette Polizzi attimi di paura, incinta è 'scivolata e caduta in malo modo'. Il racconto su Instagram Georgette Polizzi e Davide Tresse sono in attesa della prima figlia, che hanno definito un vero e proprio miracolo a causa della malattia (la sclerosi multipla) che l'ha colpita nel 2018. L'arrivo ...

Sclerosi Multipla Microbiologia Italia Anthea Vicenza Volley ritrova il sorriso Anthea Vicenza vincitrice sul campo e anche nella solidarietà, con il match contro Modica dedicato all’Aism (Associazione italiana sclerosi multipla), con i volontari dell’associazione che hanno ...

Il caso Sativex davanti al prefetto Da oltre una settimana ha terminato il Sativex, farmaco a base di cannabinoidi. Così, per alleviare l’atroce sofferenza fisica dovuta alla sclerosi multipla che la tiene prigioniera da ventidue ...

