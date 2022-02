Scholz: ingresso Ucraina nella Nato non è in agenda. Usa spostano ambasciata da Kiev a Leopoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Così il cancelliere tedesco, impegNato oggi a Kiev e domani a Mosca. Gli Stati Uniti rivedono le stime sui soldati russi al confine:?sono 130mila Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Così il cancelliere tedesco, impegoggi ae domani a Mosca. Gli Stati Uniti rivedono le stime sui soldati russi al confine:?sono 130mila

