Renzi sull' inchiesta che riguarda la fondazione Open | ' Non si molla di un centimetro'

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Matteonella sua E - News, ha parlato dell'indagine: 'Non sidi un. Riusciremo a dimostrare che la legge deve essere uguale per tutti, anche per i Pm ...

Advertising

MassimGiannini : Al valorosi compagni della mozione “non c’è neanche un rigo!”, ecco la prima pagina de @LaStampa, con il titolo sul… - NicolaPorro : ?? La battaglia persa della Lega sull’estate senza #greenpass, le scemenze di Montanari sulle foibe e la risposta di… - SignorAldo : RT @globalistIT: Il leader Iv è tornato a fare considerazioni sull'esecutivo - globalistIT : Il leader Iv è tornato a fare considerazioni sull'esecutivo - bezzifer : Sull’argomento però risponde il leader di Italia Viva, attaccando il governo Conte, colpevole per Renzi di aver scr… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi sull

Matteonella sua E - News, ha parlato dell'indagine sulla Fondazione Open: 'Non si molla di un ... Poi le considerazioni'esecutivo: 'Il Governo Draghi ha compiuto un anno. Prima o poi, anche i ...... inaccettabile" Fondazione Open,: "Io innocente, indagine è buco nell'acqua" Fondazione Open, chiesto rinvio a giudizio per, Boschi e Lotti Poi le considerazioni'esecutivo: "Il ...Stesso inaccettabile atteggiamento dei 5S sul Tap. Io non c’ero e se c’ero dormivo non funziona e non fa bene alla credibilità della politica”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda replicando alle ...Trovo imbarazzante il voltafaccia di chi definiva il Tap criminale o ci attaccava sulle trivelle e adesso ci spiega che ha cambiato idea senza neanche chiedere scusa”, afferma Renzi.