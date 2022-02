“Puzza da morire, è lui”. GF Vip, cattivo odore nel confessionale. E Manila Nazzaro fa il nome (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra proprio che, sotto sorrisi e sguardi di circostanza, tra Manila Nazzaro e l’enologo dal sangue blu non scorra più grande sintonia. Tutto è cominciato quando la Miss Italia 1999 ha sottolineato quanto le dessero fastidio alcune battute maliziose che Barù al GF Vip dedicava alle donne, poi quest’ultimo l’ha additata come razzista e ora lei si è vendicata. La 44enne non ha mandato palesemente giù il rimprovero che Barù le ha fatto qualche giorno fa quando per ridere aveva imitato l’accento cinese mentre era intenta in un massaggio. Manila Nazzaro si è subito difesa spiegando che il suo fosse soltanto uno scherzo fatto senza pensare. Oggi ha trovato il modo di metterlo in imbarazzo in pubblico. GF Vip, cattivo odore nelconfessionale: ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 14 febbraio 2022) Sembra proprio che, sotto sorrisi e sguardi di circostanza, trae l’enologo dal sangue blu non scorra più grande sintonia. Tutto è cominciato quando la Miss Italia 1999 ha sottolineato quanto le dessero fastidio alcune battute maliziose che Barù al GF Vip dedicava alle donne, poi quest’ultimo l’ha additata come razzista e ora lei si è vendicata. La 44enne non ha mandato palesemente giù il rimprovero che Barù le ha fatto qualche giorno fa quando per ridere aveva imitato l’accento cinese mentre era intenta in un massaggio.si è subito difesa spiegando che il suo fosse soltanto uno scherzo fatto senza pensare. Oggi ha trovato il modo di metterlo in imbarazzo in pubblico. GF Vip,nel: ...

Advertising

HaRagioneNonno : Se non piove e non porta via un po' di smog e puzza, sta città è destinata a morire soffocata in poche settimane.… - emilio_pica : @ZioKlint E anche quando scorreggiano, puzza da morire. - snktsenzastelle : @noldorinion Sento puzza di incel o di troll. In ogni caso abbiamo segnalato ed è ora di lasciarlo morire nell'anon… - Faresalotto : @onordelvero2 Mi fa morire l'ossessione per le sue ascelle che ha B. Ha paura di puzzare, sta sempre in ansia che puzza. #jeru - intertristi1899 : @BlastometroTW Mi puzza che un vecchio di 90 anni malato da tempo possa morire! Deve esserci sotto qualcosa dei poteri forti -