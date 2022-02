Pechino 2022 | monobob femminile | oro a Humphries | Andreutti chiude al 15° posto

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Kailliesi prende la medaglia d’oro nella gara delai Giochi Olimpici di. L’americanacon un tempo complessivo di 4’19?27, precedendo la connazionale Elana Meyers Taylor di un secondo e mezzo.il podio con il bronzo la canadese Christine de Bruin. L’Italia era in corsa per un piazzamento nelle prime 15 con Giada, la quale si è posizionata proprio 15esima con un ritardo di 5?52 dalla vetta. I risultati della gara: ORO: Kaillie(USA)ARGENTO: Elana Meyers Taylor (USA)BRONZO: Christine de Bruin (CAN) 15°: Giada(ITA) SportFace.

PROGRAMMA BIATHLON OLIMPIADI PECHINO 2022 Martedì 15 febbraio ore 10.00 staffetta 4 7.5 km maschile - Italia (quartetto da definire) Mercoledì 16 febbraio ore 08.45 staffetta 4 6 km femminile - Italia (quartetto da definire)