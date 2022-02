Advertising

L'Ucraina assediata dai militari russi, ma si tratta ancora. Lavrov: chance di accordo

dai militari russi, ma si tratta ancora. Lavrov: chance di accordo IL FRONTE UCRAINO Attacco che Draghi e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio vogliono assolutamente scongiurare.... mentre Scholz si era chiesto perché Putin si stesse concentrando sull'idea dell'nella Nato quando quel passo 'non è neanche in agenda'. Erano segnali che il tedesco e'ucraino mettevano sul ...Erano segnali che il tedesco e l’ucraino mettevano sul piatto alla vigilia dell’arrivo di Scholz a Mosca, magari con l’intento di rassicurare Putin su quel punto tanto spinoso. Non va dimenticato che ...Ma nulla di tutto ciò sembra ragionevolmente applicabile al caso dell’assedio dell’Ucraina, paese esteso ... Vladimir Putin, che la Storia l’ha studiata, tutto questo lo sa.