L'economia del Kazakhstan dopo i fatti del gennaio 2022: un ruolo per l'Italia? (Di lunedì 14 febbraio 2022) Due anni di pandemia hanno significato molto per L'economia del Kazakhstan. Anche se negli ultimi due anni il governo ha adottato misure per mitigarne gli effetti sul sistema economico con azioni di sostegno alle imprese e alle famiglie, le tensioni sociali erano in aumento. A parte una piccola fetta di popolazione che vive nelle grandi città e che dispone di elevati redditi derivanti principalmente da rendite relative allo sfruttamento delle enormi risorse naturali del paese, la maggior parte delle persone vive in condizioni di notevole insicurezza economica e una percentuale sempre più ampia si colloca ad un livello minimo di sussistenza. Nelle grandi città si vedono sempre più insegnanti e laureati accettare qualsiasi tipo di lavoro Guardando al reddito pro-capite medio ($9,100 all'anno), il Kazakhstan sembra essere un paese ...

