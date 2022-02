Csm, Grasso: “Riforma migliorabile, la legge elettorale può favorire le correnti. Temo corto circuito tra referendum e campagna elettorale” (Di lunedì 14 febbraio 2022) La Riforma del Csm è “giusta, ma migliorabile. Purché si tenga fuori il risentimento verso le toghe“, mentre le porte tra politica e magistratura “sarebbe stato meglio chiuderle prima, alcuni di noi lo dicevano da anni”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è Pietro Grasso, ex magistrato, ex presidente del Senato, ora senatore di Leu. Grasso teme oggi un corto circuito “tra i referendum sulla giustizia e la campagna elettorale”. Magistrato per 45 anni, procuratore di Palermo e poi capo della Direzione nazionale antimafia, nel 2013 ha lasciato la toga per candidarsi nelle file del Pd. Eletto al Senato, è stato presidente di Palazzo Madama e poi leader di Leu. Oggi commenta da osservatore il esterno il momento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladel Csm è “giusta, ma. Purché si tenga fuori il risentimento verso le toghe“, mentre le porte tra politica e magistratura “sarebbe stato meglio chiuderle prima, alcuni di noi lo dicevano da anni”. A dirlo, in un’intervista a Repubblica, è Pietro, ex magistrato, ex presidente del Senato, ora senatore di Leu.teme oggi un“tra isulla giustizia e la”. Magistrato per 45 anni, procuratore di Palermo e poi capo della Direzione nazionale antimafia, nel 2013 ha lasciato la toga per candidarsi nelle file del Pd. Eletto al Senato, è stato presidente di Palazzo Madama e poi leader di Leu. Oggi commenta da osservatore il esterno il momento ...

