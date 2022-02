Ciclismo | Clasica Jaén Paraìso Interior 2022 | Alexey Lutsenko trionfa davanti a Tim Wellens

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Si è chiusa con il trionfo dila, con il corridore kazako capace di staccare il gruppo principale a 50 chilometri dall’arrivo, arrivando al traguardo con un vantaggio di quasi un minuto sul gruppo degli inseguitori. L’avvio è a ritmo molto alto e vanno in fuga Diego Alba (Drone Hopper – Androni), Chad Haga (Human Powered Health), Jenno Berckmoes (Sport Vlaanderen – Baloise), Igor Arrieta, Raul Garcia (Equipo Kern Pharma) e Mikel Azparren (Euskaltel-Euskadi), acquisendo un vantaggio di una trentina di secondi sul plotone. Sul tratto di sterrato, tirato dagli uomini della Lotto Soudal, ricuce di distacco fino ai 37”. A questo punto partono Matis Louvel (Arkéa-Samsic) e Andreas Kron (Lotto Soudal), che si porta insieme il ...

